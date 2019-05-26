مدحت صالح يتألق بسهرة طربية في خيمة «الحارة» بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري مدحت صالح، واحدة من السهرات الرمضانية المميزة داخل خيمة “الحارة”، وذلك بنادي سكاي في القاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الفنان مدحت صالح، شريكا “الحارة” إسلام الشايب، ومحمد طاحون، وصعد مدحت على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية، والفنان عمرو سليم.

وقدم الفنان المصري عدد كبير من أجمل أغانيه، منها: “قلب واحد” ،”وعدي” ، “3 سلامات” ،”تملي في قلبي” ،”زي ما هي حبها” ،” بحلم على قدي”،” يا بنت القلب”، “ماشي في ضلها”،” كوكب تاني”، “حبيبي يا عاشق”، وغيرها بمشاركة الفنان عمرو سليم بعزف صولو على البيانو.

Advertisements

وكان ضمن الحضور عدد كبير من مذيعي “نجوم إف إم” بقيادة هالة حجازي، وعدد كبير من رواد المكان.

وتعد خيمة “الحارة” لإسلام الشايب “white advertising”، ومحمد طاحون “tactics”، من الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة ويغلب على روادها أبناء الصفوة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام.

وكان مدحت صالح قد أحيا مؤخراأمسية من زمن الفن الجميل، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، تحت إشراف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.