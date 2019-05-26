رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته في «الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضمت الفنانة المصرية بشرى، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يقوم بتصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة ساخرة، قال فيها: “كل جيل في الوسط الفني له فلتاته يعني الفنانة الراحلة شادية كانت بتغني وتمثل، مدام ماجدة الصباحي كانت بنتنج وتمثل، أنما الفورتيكة اللي جايلنا النهاردة دي بتمثل وتغني وتنتج وتقدم برامج، وهي أساسا خريجة سياحة وفنادق”.

وأضاف: “ولأن معشر الفنانين طيبين قلنا نسيبها تاكل عيش ولكنها جابت الناهية وبقت مديرة مهرجان الجونة السينمائي”.

وتساءل عن المؤهلات التي اختيرت من أجلها، في مكان قدمه الفنان عزت أبو عوف، وغيره من النجوم الكبار، قائلًا: “امال دي لما تبقى مديرة مهرجان مدام سميحة أيوب تعمل ايه؟، ووصفها بـ أم أربعة وأربعين الفن ، وأخطبوط الشاشة.

وكانت بشرى، قد تم الإيقاع بها بعد إيهامها بالمشاركة في تتصوير برنامج للمسابقات يحمل اسم “جمد قلبك”.

وأصيبت بشرى، بحالة رعب شديدة بعد سقوطها في فقرة النهر بمقلب الفنان رامز جلال، وعانت من حالة دوار شديدة خلال تواجدها في الزودياك، وتعد أول فنانة تصاب بدوار البحر منذ عرض البرنامج هذا الموسم، وساعدها رامز جلال المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جوارها.

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ودخلت بشرى بعدها في نوبة صراخ شديدة، وظلت تردد كلمة “يالهوي”، كما أنها حاولت التمسك بأحد أغصان الشجرة ولكنها التجربة لم تفلح.

كما أصيبت بحالة رعب شديدة وأنهارت من البكاء والصراخ بسبب غوريلا رامز جلال، والتي حاولت الهروب من مساعديه، ولكنهم لم يدعوا لها فرصة للهروب من أمام الغوريلا التي يتنكر رامز جلال في زيها.

وقام رامز جلال، باستفزازها وذلك عن طريق محاولة ملامستها بيديه الكبيرتين، وسط بكائها وصراخها.

وحاول رامز جلال، تهدئتها ووجه لها تساؤل حول سر أكثر النجوم الذين سيفرحون بها بعد المقلب قائلة: “أنجلينا جولي”.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.