فيديوجراف.. لايبزيج يستهدف كأس ألمانيا للاحتفال بـ10 سنوات على تأسيسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي فريق ريد بول لايبزيج مع بايرن ميونيخ (السبت) في نهائي كأس ألمانيا، على ملعب برلين الأولمبي بالعاصمة الألمانية.
ويحتفل لايبزيج في مايو/أيار الحالي بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وتحديداً في 19 مايو 2009.
ونجح لايبزيج في التأهل بنجاح للبوندسليجا بعد 7 سنوات من تأسيسه في مايو 2016، ليحتل المركز الثاني في موسمه الأول بالدوري.
لكن على مدار السنوات الماضية فشل لايبزيج في إحراز أي لقب على مستوى فرق المستوى الأول، وستكون مباراة البايرن فرصة لكسر هذا النحس.
"العين الرياضية" تلقي الضوء على تاريخ لايبزيج القصير وأحلامه الكبيرة عبر الفيديوجراف التالي..
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