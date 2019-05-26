كان 2019.. أجمل وأسوأ إطلالات النجمات

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها على سجادة مهرجان كان الحمراء

على مدار 10 أيام، خطفت نجمات العالم الأنظار بفضل أناقة إطلالتهنَ على السجادة الحمراء خلال مشاركتهن في فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي.

وفي محاولة لرصد أجمل إطلالة، يستعرض موقع "ذا ناشونال الأمريكي"، أبرز الفنانات اللاتي لفتن الأنظار خلال مشاركتهن في المهرجان.

في البداية، أشار التقرير إلى حفاظ الممثلة الأمريكية إيل فانينج على مظهرها الأنيق طوال المهرجان، إذ ارتدت فساتين من تصميم أشهر الماركات العالمية، منها فالنتينو.





كان للممثلة الهندية بريانكا شوبرا حضورًا مميزًا أيضًا بفستانها الأسود اللامع، الذي صممه روبيرتو كافالي.





وظهرت بريانكا بصحبة زوجها المغني نيك جوناس في إطلالة أخرى لافتة، بفستان أبيض بشبه فستان العرائس، ورافقها زوجها ببدلة بيضاء.





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أما عارضة الأزياء بيلا حديد، فتأنقت في فستان وردي من تصميم ديور، وآخر ذهبي لنفس دار الأزياء.





وارتدت عارضة الأزياء كيندل جينر، فستانًا ورديًا شبابيًا، وبدا مظهرها بسيطًا وغير متكلفًا.





وكان هناك بعض الإطلالات غير الموفقة لنجمات هوليوود، من بينهن الممثلة الأسترالية مارجوت روبي، التي لم يرق للجمهور فستانها المستوحى من حقبة السبعينات.





وانتقد الجمهور إطلالة الممثلة الهندية إيشواريا راي، وفستانها الذهبي اللامع، ووصفوه بالردئ.





ومنح بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الممثلة ديبيكا بادوكون لقب صاحبة أسوأ إطلالة، بسبب فستانها الأخضر الغريب.



