تشيلسي يفرض شروطه على ريال مدريد لبيع هازارد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض نادي تشيلسي الإنجليزي شروطه على ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب في التعاقد مع نجمه البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي اللندني طلب الحصول على 130 مليون إسترليني، نظير بيع اللاعب الدولي البلجيكي إلى الريال.

وبات هازارد على مقربة من تحقيق حلمه، بارتداء قميص الفريق الملكي هذا الصيف، حيث تشير كل التقارير إلى إبلاغ اللاعب لإدارة تشيلسي برحيله بنهاية الموسم.

وبات تشيلسي مضطرا للتخلي عن نجمه البلجيكي هذا الصيف، لتجنب خسارته بدون أي مقابل عقب نهاية عقده في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض هازارد آخر مباراة له بقميص "البلوز" ضد أرسنال، الأربعاء المقبل، في نهائي الدوري الأوروبي.