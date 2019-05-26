شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقة 20.. ماجد المصرى يدبر مكيدة بعد تنازل غبريال لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc، بإبلاغ "ربيع" حسام داغر "رشدى" شريك " عم غوبريال" سامى عبد الخليم بوفاته أمام "خليل" ماجد المصرى ووجه الأخير سؤال لـ"ربيع"، ماذا كان يفعل عنده "غوبريال"، وتوالت الأحداث حول شكوك "زلزال" محمد رمضان فى محاسب التاجر الكبير الذى يعمل عنده، بتزويره فالحسابات، وأبلغ مساعد التاجر بهذا الأمر.

وظهر "غوبريال" فى الحلقه ومعه الدكتور وطلب منه الراحة التامة ومعه الأستاذ "زهدى"، وأكد الدكتور له أن "غوبريال" مريض بالكبد ويتبقى له ساعات قليله ويفارق الحياة، كما حدثت مشادة كلامية بين "ريهام وقاسم" بسبب استئصالها للرحم دون علمه.

ونصحت "أم حسن"، "صافيا" بأن تنظر لحالها وألا تنتظر عودة "زلزال" محمد رمضان وتتزوج من أى شخص آخر، وتؤكد لها أن الأخير يتسم بالشهامة والجدعنة إلا أن ظروف حياته صعبة، واعترفت لها صافيا بأنها لازالت تحبه ولن تنظر لرجل آخر غيره، وحاول "سعيد" محامى "خليل" ماجد المصرى، ووالد عبد الحليم زوج ابنته "أمل"، أن يصفى الأمور بينهما بعد ما تعدى ابنه على زوجته "أمل" هنادى معنى بالضرب ورفض الأخير طلبه.

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وتنازل "غوبريال" عن منزله وعن نصيبه فى القهوة لـ"زلزال" محمد رمضان وطلب من كراويه المحامى أن يعطى الأوراق لـ"صافيا" حلا شيحا أمام "لطفى" شريكه السابق، وفوراً أبلغ الأخير "خليل" بما فعله "غوبريال" سامى عبد الحليم، وتصنت عليهم "ربيع" حسام داغر وعلم بالأمر وما فعله "غوبريال"، وذهب لـ"الأستاذ زهدى" أحمد صيام واخبره بعنوان "زلزال" وأنه يعمل فى سوق الفاكهة وما قاله "رشدى" لـ"خليل" عن تنازل "غوبريال" لمنزله والقهوة لـ"زلزال".

ويحاول "خليل"، تخطيط مكيدة جديدة بعد علمه بتنازل "غوبريال" عن منزله ونصيبه فى القهوة، وخطف المحامى كراوية من رجالة "خليل"، وطلب الأخير منه أن يعطيه العقود الذى مضى عليها "غوبريال"، وهدده "سعيد" بشطبه من النقابة بعد ما يقدم شكوى فيه للنقابة.

بينما ذهب "زهدى" أحمد صيام لـ"زلزال" فى سوق الفاكهة وأخبره بمرض "غوبريال" وطلب منه أن يعود للعياط مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.