شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينشر فيديو من كواليس تصوير فيلمه Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل العالمى من أصول مصرية مينا مسعود، مقطع فيديو من خلف كواليس تصوير فيلمه الجديد Aladdin الذى عرض الأسبوع الماضى فى دور السينما العالمية.

وبحسب مؤشرات بداية الأسبوع من الايرادات فأن فيلم Aladdin الذى تكلف إنتاجه 187 مليون دولار، يقترب من حاجز الـ 80 مليون دولار إيرادات الأسبوع الأول من عرضه، بعد أن نجح فى تصدر شباك التذاكر فى عدد من الدول.

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يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.