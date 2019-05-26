شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 20.. هروب محمد رجب بصحبة هيثم زكى للبحث عن قاتل شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "علامة استفهام"، بمشاهد فلاش باك أثناء جلسة دردشة بين "نوح الشواف" محمد رجب وشقيقه "جاسر" محمد ناصر لإقناعه بالزواج من "مروة" جيهان خليل ابنة عمه، ووافق بالفعل وذهب لها لكى يخبرها بأن عقدا لقران غدا وهو ما رحبت به هى أيضا وأحضرت فستان الزفاف.

واستكمالا لمشاهد الفلاش باك، طلبت "رحاب" ميرهان حسين من "نوح" بأن يعطيها "قنديل" إسلام حافظ، أغنية جديدة قام بتأليفها تحت عنوان "أصلها مولد"، ووافق وقاموا ببروفة صغيرة حيث قامت "رحاب" بالغناء، و"نوح" بالعزف على الساكسفون، و"قنديل" على الطبلة.

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وشهدت أحدث المسلسل الواقعية هروب "نوح الشواف" من المستشفى بصحبة الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، من خلال السرداب، الأمر الذى صدمه وأراد أن يخبره بأن "طارق" على قيد الحياة وموجود بالسرداب، الأمر الذى أنكره "نوح" وأكد له أنه مقتول، رغم وجوده بالفعل على قيد الحياة.

وذهب "نوح" إلى صديقته "جيجى" ليسألها على يعقوب التى أكدت له بأنه سافر خارج مصر، وبعد تهيئة "نوح " لنفسه وتغيير ملابسه، اصطحب معه "سامح" للمولد لكى يقابل "الشيخ منصور" حسن العدل، وبمجرد وصول "سامح" للمولد تذكر "الكابوس" الذى حلم به فى أول مشهد من الحلقة الأولى بالمسلسل، والذى ظهر فيه نوح وكأنه ساحر ويحاول قتله بثعبان، ليقول "سامح" لـ "نوح": أنا متأكد إنى جيت هنا قبل كدة، لتختتم الحلقة بظهور "الشيخ منصور" أثناء ترحيبه بـ"نوح الشواف"، فما هو السر الذى يخفيه المولد خاصة أنه لغز الحلقة.