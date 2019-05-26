شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 20 من ابن أصول.. شجار بين هشام ووالدته بعد معرفته بزواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل ابن أصول العديد من الأحداث والتطورات بالنسبة لأبطاله، بعدما وجد هشام "حمادة هلال" والدته أخيراً صولا "سوزان نجم الدين" فى اتيليه رشدى "فراس سعيد"، ليعلم بعدها بأمر زواجها منه ثم يحدث شجار كبير بسبب ذلك بين الثنائى هشام ووالدته، مما ينتج عنه محاولات من هشام بطردها من المنزل إلا أنها ترفض فيقرر عدم رؤيتها نهائياً، مؤكداً أنها ماتت بالنسبة له.



مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر، رانيا منصور، أحمد حلاوة، تأليف أحمد ابو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.