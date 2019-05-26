شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال 20.. إنقاذ "عم غبريال" من الموت وإصابته بمرض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc، إبلاغ "ربيع" حسام داغر "رشدى" شريك "عم غوبريال" سامى عبد الخليم بوفاته أمام "خليل" ماجد المصرى ووجه الأخير سؤال لـ"ربيع"، ماذا كان يفعل عنده "غوبريال"؟.. وتوالت الأحداث حول شكوك "زلزال" محمد رمضان فى محاسب التاجر الكبير الذى يعمل عنده، بتزويره فى الحسابات، وأبلغ مساعد التاجر بهذا الأمر.

وظهر "غوبريال" فى الحلقة ومعه الدكتور وطلب منه الراحة التامة ومعه الأستاذ "ذهدى"، وأكد الدكتور له أن "غوبريال" مريض بالكبد ويتبقى له ساعات قليلة ويفارق الحياة، كما حدثت مشادة كلامية بين "ريهام وقاسم" بسبب استئصالها للرحم دون علمه.

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وتنازل "غوبريال" عن منزله ونصيبه فى القهوة لـ"زلزال" محمد رمضان، وطلب من كراويه المحامى أن يعطى الأوراق لـ"صافيا" حلا شيحا أمام "لطفى" شريكه السابق، بعدما شعر بأنه سوف يفارق الحياة، وأبلغ شريكه السابق "خليل" بما فعله "غوبريال" سامى عبد الحليم، وتصنت عليهم "ربيع" حسام داغر وعلم بالأمر وما فعله "غوبريال"، وذهب لـ"الأستاذ ذهدى" أحمد صيام وأخبره بعنوان "زلزال"، وأنه يعمل فى سوق الفاكهة وما قاله "رشدى" لـ"خليل" عن تنازل "غوبريال" لمنزله والقهوة لـ"زلزال".

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.