شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم كازابلانكا أول أيام العيد بدول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه فى السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت، ويترقب الجمهور العربى هذا العمل الذى يعتبر من أهم إنتاجات السينما المصرية فى السنوات العشر الأخيرة، سواء من حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمى التركى "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالمياً "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي.

أمير كرارة بطل الفيلم الذى يحقق نجاحا فى السباق الدرامى الرمضانى بمسلسل "كلبش 3"، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر فيلمه "كازابلانكا" بعدما اكتسب ثقة فى خياراته السينمائية، ويشارك كرارة الذى يقدم دور "عمر المر"، فى البطولة الفنانة غادة عادل التى قدمت العديد من الأعمال الناجحة مع كبار نجوم السينما المصرية .

وتقدم عادل شخصية الفتاة المغربية "فيفا" التى تنضم إلى فريق مصرى لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب، بينما يجسد شخصية الريس عرابى الصياد الفنان عمرو عبد الجليل صاحب البصمة المميزة فى السينما المصرية .

Advertisements

ويطل النجم الأردنى إياد نصار بشخصية مختلفة تماما عما قدمه فى أعماله السابقة، إذ يؤدى شخصية لص محترف، ولجأ إلى تغيير شكله خصيصاً لهذا الدور الذى يعتبره من الأدوار المحورية فى حياته السينمائية، فيما يشارك النجم العالمى التركى هالت إرجنتش أو السلطان سليمان بطل "حريم السلطان" بدور "دراجون".

تدور أحداث الفيلم الذى صورت بين مصر والمغرب وفرنسا حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، ويشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن.

ينال الثلاثة شهرة واسعة فى هذا المجال ليصبحوا معروفين بــ"هجامين البحر"، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية كبيرة لمصلحة رجال من المافيا الأوربيين للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى "كازابلانكا"، لكن خيانة غير متوقعة من أحد الأصدقاء الذى قرر تنفيذ العملية لحسابه والهرب إلى المغرب، تؤدى لتغيير كل الحسابات وتفتح أبوابا للثأر وبدء المعارك بينهم، فى إطار من الأكشن والتشويق والمطارادات التى صممت بإتقان لظهور العمل بشكل مبهر وأكثر احترافية.