أوركسترا "فيلارمونيك أمازيغ" تجمع 80 موسيقيًا فى حفل واحد بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور الموسيقى الأمازيغية فى المغرب لحضور أول حفل موسيقى لأوركسترا فيلارمونيك أمازيغ، والذى تحتضنه مدينة أغادير فى الجنوبى المغربى، وذلك على خشبة المسرح الأخضر، مساء السبت 15 يونيو المقبل.

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وتجمع هذه التجربة الموسيقية الجديدة أكثر من 80 موسيقيًا على مسرح واحد، يعيدون إحياء روائع الموروث الأمازيغى الأصيل والموسيقى الأمازيغية بشكل حى، على طريقة الاوركسترا الفيلهارمونية، وتقديمها للجمهور العام بشكل حفل موسيقى ضخم يستمر لقرابة الساعتين، ومن جانبه كشف الموسيقى المغربى خالد بركاوي، مؤسس فرقة إينوراز الموسيقية، ومنظم المهرجان، أن هذه الحفلة تعد "حدثًا تاريخيًا" بالنسبة للموسيقى الأمازيغية فى المغرب، ويجمع نخبة من كبار فنانى الأمازيغ لأول مرة فى حفل واحد يعد هو الأكبر من حيث عدد الموسيقيين المشاركين به.

وتعد مدينة أغادير الساحلية من أبرز المدن المغربية الداعمة للموروث الأمازيغى، حيث تحتضن كل عام مهرجان "تيميتار"، أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة بشكل عشرات الحفلات المكثفة فى 4 أيام سنوية والمفتوحة أغلبها للحضور من مختلف الأعمار، ويعود هذا العام بدورته السادسة عشر مطلع يوليو المقبل.