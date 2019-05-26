شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت أكابر" لـ أصالة تقترب من 17 مليون مشاهدة فى شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها المطرب أصالة نصرى من الوصول لـ 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب منذ نحو شهر ونصف، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

وتعمل حاليا أصالة على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبل، إذ تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة" التى تخطت 7 ونصف ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع فيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدًا، منذ طرحها ويضم فريق عمل الأغنية كلاً من الملحن وليد سعد، من كلمات بهاء الدين محمد، ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.