شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 20.. القدر يمنع سقوط كرارة وجهاز تتبع داخل طرد "الحقن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة بحديث بين اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، وسليم الأنصارى – أمير كرارة، حول مقتل عونى – أشرف مصيلحى، حيث أبلغت الجهات الأمنية اللواء جلال خطاب أن عونى "انتحر"، على هامش الحلقة الماضية، وذهب خطاب إلى مكان الحادث وطلب تسهيل الإجراءات ودفنه على الفور.



وعقب الحادث، وجد المحققين فى انتحار عونى "ظرف" أسفل الكرسى فى سيارة عونى، وسلمه المحققين إلى اللواء جلال خطاب، وكان محتواه رسالة اعتذار إلى خطاب، وطلب عونى فى كلماته الأخيرة من خطاب أن يسامحه عما بدر منه فى حياته العمليه، وخيانته الأمانة، ومن ناحية أخرى طلب من خطاب حماية زوجته وابنه، وفى نهاية "الجواب" طلب السماح وأن يغفر له خاصة أنه يعتبره والده الروحى.



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كما شهدت الحلقة تسهيل ضباط المطار لدخول "الطرد" الذى يحمل اسم أكرم صفوان، والذى طلب من سليم الأنصارى أن يسهل دخوله من المطار، من أجل "الحقن" لأبنه مالك، وبالفعل تسلم الأنصارى الصندوق، وخلال ذهابه إلى المكان السرى لمقابلة صفوان وتسليمه الصندوق، فوجئ الأنصارى أن صفوان ينتظره فى الطريق، وكان الأنصارى واللواء جلال قد وضعا خطة زرع جهاز تتبع عن طريق سميح – محمد على رزق، لمعرفة تحركات صفوان وصدام.



كما تقابل صفوان مع سليم الأنصارى وسلمه "الحقن" وذلك داخل المكان السرى الذى كشفه سليم الأنصارى مؤخرا عن طريق هاتف صدام، وخلال حديثهم طلب صفوان من الأنصارى أن يؤمن المناسبة التى ستقيمها الجمعية الخيرية ملك زوجته "إنجى" – أمير العايدى، ويقدم خطة تأمين خلال 24 ساعة مباشرة.



مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.