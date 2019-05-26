نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال عنبر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الجداوي تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى.

وطمأنت عنبر، محبي الفنانة رجاء الجداوي قائلة: "هي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر المستشفى بعد ذلك".

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كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قد تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وعلم "الخليج 365" من مصادر مقربة للفنانة الكبيرة، أنها تخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة.

وكانت النجمة الكبيرة قد عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.

يذكر أن رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في حملة لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين.