خاص| نقل رجاء الجداوي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وعلم الخليج 365 من مصادر مقربة للفنانة الكبيرة، أنها تخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة.

وكانت النجمة الكبيرة قد عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.

يذكر أن رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في حملة لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين.