فجر السعيد تهاجم بسمة وهبة: أكره اللي بوجهين… ما تستحي لهذه الدرجة -فيديو

صرحت الفنانة المصرية ريم البارودي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج غبقة سكوب مع الإعلامية فجر السعيد حول علاقتها مع أحمد سعد وتصريحاته خلال برنامج “شيخ الحارة” وأعلنت عن إنتهاء أزمتها مع طليقها الفنان أحمد سعد، موضحة أن الحديث المستمر عن علاقتها الماضية أصبح “بايخ” فيما هاجمت الإعلامية فجر السعيد برنامج بسمة وهبة موضحة سر الهجوم عليها من قبل البرنامج لرفضها الظهور في حلقة من حلقات البرنامج. وأضافت ريم في تصريحاتها، أن “سعد”، يتسبب فى الأذى دائمًا لنفسه، لذلك من السهل عليه إيذاء الآخرين، قائلة: “الله يسامحك..أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه، مش حلو إنك تقول عني حاجة ولو اتجوزتني حتى يوم.. عيب”.

وردت ريم على تصريحات أحمد سعد عنها، حين قال إنها بكت عليه، خلال لقائه الماضي في برنامج “شيخ الحارة”، قائلة: “أنا مبعيطش على راجل، وأنت ميتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي، والعتاب مش عليك ولكن على بسمة وهبة لأنها كل حاجة كانت بتقوله ريم؛ لأن المفروض الحلقة للرد على زوجته السابقة وليس قبل السابقة”. ومن الجانب الآخر أوضحت “ريم” أن “بسمة” تحدثت عنها في حلقات مع فنانين آخرين أيضًا، خاصة عندما اتهمتها بمحاولها الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك، قائلة: “الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده، اللي اتقال ده عيب، وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة”.

وفي ذات السياق، هاجمت الكاتبة الصحفية فجر السعيد، بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، لهجومها عليها باستمرار بعد رفضها الظهور معها قائلة: “أنا مبحبهاش لأنها بوشين، جابت أربعة يشتموني، ولو بفضح كنت قولت أشياء خاصة”. وعلقت فجر السعيد على حديث ريم، لافتةً إلى أن بسمة استضافتها من قبل في “شيخ الحارة” لكي تسُبّها فقط، قائلة: “بحييها على الجرأة غير العادية دي إنه ما تستحي لهذه الدرجة”، موضحةً أنها كانت صديقة مقربة جدًا منها، قائلة: “بسمة كانت تكتب مقالات وتبعت أصلحهم وأرجعلها المقالة متصححة، وكانت تشكيلي أشياء خاصة مش عاوزه أقولها على الهوا لو يصح كنت قولتها” واختتمت فجر حديثها عن بسمة وهبة قائلة: “لا وإيه الجرأة اللي عندك إنك تطلبيني ضيفة.. أنا مبحبهاش ما بحب اللي بوجهين”.

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