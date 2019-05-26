فيديو: بشرى تصاب بالغثيان وتتعرض لإصابة مؤلمة في “رامز في الشلال”

حلت الفنانة بشرى ضحية الحلقة 20 من برنامج “رامز في الشلال”، الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان عبر شاشة قناة MBC مصر في بداية المقلب حاولت بشرى الهروب من القارب بمياه الشلال عدة مرات ولكنها فشلت بعدما تمكن فريق العمل من السيطرة عليها وسيطرت على بشرى خلال الحلقة حالة من الصراخ المتواصل منذ بداية المقلب، ولم تتمالك نفسها وأصيبت بالغثيان أثناء تواجدها على ظهر القارب واصطدامهم بالصخور وأثناء صدمات القارب المتكررة بالصخور، صرخت بشرى وظهر أنها تعرضت لإصابة مؤلمة في الظهر، وكان الألم يشتد مع كل صدمة جديدة.

وفور رؤية بشرى لغوريلا رامز جلال أصيبت بالرعب، واستمر رامز في مناورتها وتخويفها لفترة طويلة مما جعلها تبكي بعدما كشف لها عن حقيقته وفيما بعد قامت بشرى بالهجوم على رامز بعد كشفه عن وجهه وقامت بالإعتداء عليه بالضرب .

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