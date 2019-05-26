عمر عبد اللات: أتشرف بأن أغني في السعودية -فيديو

“أتشرف بأن أغني في السعودية”، هذا ما صرح به الفنان الأردني عمر عبد اللات خلال لقائه عبر برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني حين تحدث عن الأعمال السعودية، قائلا: “قريبًا هناك عمل وطني سأقدمه للسعودية”، كما تحدث عمر عبد اللات عن حبه للسعودية، قائلاً: “أقول كل عام والسعودية بكل خير، والجهود الطيبة والانفتاح الرائع نحن بحاجه له، ويشرفنا جميعًا بالوطن العربي، والشعوب تتمنى أن ترتقي، وهذا شرف لي؛ المشاركة في الحفلات السعودية، والانبهار بالثقافة والفنون والمحافظة على الفن شرف لنا جميعًا، هذه الخطوات بالسعودية لا بد من المشاركة بها.

وأتشرف بأن أشارك في أي حفل بالسعودية، وجاءتني دعوات كثيرة ولكن كنت أتمنى أن تكون دعوات رسمية، وأنا لستُ حريصًا على الأمور المادية، ومَن تواصل معي كان جهات غير رسمية وحدث خلاف بيننا، ولكنني مستعد أن أكون بالسعودية دون أي مردود مادي، فالفن والثقافة الأردنية والسعودية شيء واحد، واللون الذي أقدمه قريب للسعودية، وأتمنى أن أكون موجودًا بها قريبًا”. وكشف عن علاقته بالشاعر صالح الشادي قائلاً: “هو أخ لي، وجمعتنا أعمال كثيرة، وهناك أعمال جمعتنا مؤخرًا، وأعماله معي من أجمل ما غنيت، ويكفيني فخرًا أن الفنان محمد عبده تغزَّل بعملي مع صالح الشادي”.

وأما عن خلافه مع روتانا وضح عبد اللات: “روتانا سبب شهرتي، ولكنها حدَّت من مشاركتي في المهرجانات، ولو عاد بي الزمن لمَا وصفتها بأنها لم تنصفني، وأقدم اعتذاري، روتانا كبيرة وجميع من يعملون بها أصدقائي، أولهم سالم الهندي وتربطني علاقة جيدة بهم، والغياب كان بسببي لكن روتانا أبوابها مفتوحة لي، والتقصير مني وأتشرُّف بها”. وأضاف: “ولا أعتبر تجربتي بالدراما فاشلة، ولم أتجه للتمثيل بسبب المال ولكن تجربتي بالدراما ليست ناجحة أيضًا، وأميل للأعمال البدوية، وأنا لستُ ممثلاً وليس عملي الأساسي”. وصرح عن الأغنية التي اشتُهر بها، وهي أغنية “السعد”، التي غيرت حياته، وكانت مفتاحًا له في المناسبات الفنية عربيًا، ولكنها كانت محل خلاف مع شاعرها وحول أن يكون فنان الأردن الأول قال: نعم في جيلي أنا الأول، ولكن في غير جيلي لم أكن الأول، وكجيلٍ جديد للأسف الشديد لم نظهر بالصورة التي يُفتَرض أن نكون عليها، ولدينا أصوات جميلة ويجب أن تبرز.