بالفيديو: هكذا ردت نانسي عجرم على انتقاد بلقيس فتحي لها.. والأخيرة توضح موقفها

اضطرت الفنانة بلقيس فتحي لتوضيح موقفها من انتقادها للفنانة نانسي عجرم، وذلك بعد عرض فيديو قديم لها خلال وجود الأخيرة في برنامج “مجموعة إنسان”.

وقع الأمر، عندما وجه سؤالاً لنانسي عجرم عن رأيها فيما قالته بلقيس فتحي عنها، وتم عرض فيديو للأخيرة وهي تقول أن أغانيها لم تعد بنفس قوتها الأولى، وأنها تفتقد لفنها الذي كان في بداياتها، مرجحة أن السبب ربما يعود إلى أن النجمة اللبنانية تركز أكثر على برامج الهواة.

نانسي عجرم وجهت في البداية تحية لبلقيس فتحي معربة عن حبها لها ولفنها، وقالت أن بلقيس شرحت موقفها في مقابلة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.

ومن جانبها، أوضحت بلقيس فتحي مرة أخرى موقفها مما بدر منها في حق نانسي عجرم، مغردة عبر حسابها على تويتر قائلة: ” هذا اللقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني، الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.