ماجد المصري يخشى عودة محمد رمضان في زلزال

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل زلزال، بسقوط عم جبريال مغشيا عليه، ويظهر أنه لا يزال على قيد الحياة ولكن حالة الكبد لديه متأخرة جدا، لكنهم لا يخبروه بذلك، ويقرر عم جبريال أن يتنازل عن حقه في القهوة وأن يكتب البيت بإسم زلزال، ويعرف خليل السياح بذلك .

ويقول خليل أنه إذا عاد زلزال فسيعيد المشاكل معه، ويطالب بـالأرض الـ 300 متر، ويسمع ربيع هذا الكلام، ويذهب إلى الأستاذ زهدي ويخبره بمكان زلزال، ويكتشف زلزال أن محاسب المعلم الذي يعمل لديه يسرقه، فيطرده المعلم ويعينه مكانه.

ويقول زلزال للأستاذ زهدي أنه لا

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يريد أن يسبب لهم مشاكل بعودته، ويفكر خليل في اقصاء زلزال من العودة، فيأتي بمحامي عم جبريال ويطالبه بعدم تنفيذ ما قاله له جبريال فيرفض، إلا أن خليل يقوم بابتزازه.

والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.