حمادة هلال يقاطع والدته في ابن أصول

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل ابن أصول، بمباركة والدة نعمة وشقيقها له على الحمل، وتلوم نعمة شقيقها على أنه كان سببًا في اجهاضها عندما كانت حامل من هشام وهي زوجته في السر، ويستمر غياب صولا عن المنزل ، ولا يعرف هشام مكانها.

ويقوم شقيق هشام الذي يجسد دوره الفنان

محمد نجاتي بعد ضغط من الفتاة التي يحبها، بسرقة صورة بطاقة هشام كما طلب منه شقيقه جمال، ويقول به أن هذه ستكون البداية من أجل اعادة حقهم واموالهم من هشام، وتخبر ناني هشام بمكان صولا وأنها لدى رشديفي الأتيليه الخاص به.

ويذهب هشام إلى أتيلية رشدى وهناك يجدها، ويعلم بزواجها من رشدى دون علمه، وهو الأمر الذي يثير غضبه بشدة، ويقرر مقاطعتها وعدم الحديث معها.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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