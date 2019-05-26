هيفاء وهبي تظهر في الواد سيد الشحات

يبدأ سيد وفخر وريتاج ومعهم شقيقتهم دموع، في الحلقة 20 من مسلسل الواد الشحات، في تصوير الفيلم، حيث يقوم سيد بدور فلاح وريتاج تقوم بكتابة السيناريو والحوار وفخر يقوم بدور المخرج، ودموع تقوم بدور ممثلة أجنبية.

ويفكرون في عمل ضجة لدموع

من أجل شهرتها أكثر حتى يجذبوا الجمهور لرؤية لمشاهدة الفيلم، لتحقيق أرباح لسداد أموال السحاوي، فيفكرون بوضع مخدرات مضروبة وابلاغ الشرطة، إلا أن سيد يقوم بوضع مخدرات حقيقية ويتم القبض عليها.

ويفكرون في استقدام هيفاء وهبي لتكون بطلة الفيلم، وعندما يعلمون أنها تكتب مذكراتها، يقررون سرقتها حتى يجبروها على تمثيل الفيلم ويدخلون بيتها على أنهم من شركة لابادة الحشرات.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.