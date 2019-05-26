طلاق آيتن عامر في طلقة حظ

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل طلقة حظ، بتواجد عبد الصبور عند الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد ماهر بعد خطفه، ويقول له أنه يريد أمواله ويهدده بالقتل إذا لم يعيد أمواله إليه.

ويقوم أبناء عبد الصبور وشقيقاته بمضايقة زوجته نرمين، التي تقوم بدورها الفنانة إيمي سالم، ويقوم بحرق شعرها، ويترك الفنان أحمد ماهر عبد الصبور حر، وألا يخبر أحد بخطفه وأن يفعل

ما يقوله له.

وتطلب نرمين من عبد الصبور أن يطلق زوجته الأولى التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، وإلا ستقتلها، فيفعل ذلك ويطلقها.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.