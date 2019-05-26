فيديو.. محمد إمام يكتشف المسؤول عن قتل عائلته في "هوجان"

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بذهاب "هوجان" إلى الصعيد لتقديم كفنه إلى عائلة "الوردانية" ومعه "نور" بعد ان تركت طيارتها المتجهه إلى كندا لكي تكون بجانبه في هذه الظروف, ولكن بعد تقديم "هوجان" كفنه يقوم كبير الوردانيه بالعفو عنه.

تدور أحداث الحلقة حول معرفة "هوجان" قصة حياة عائلته في الصعيد من قبل كبير الوردانية, وأن رجل الأعمال "كمال اللباد" و "بهلول" ورائ مقتل والده و الدته.

بعد ظهور "لطفي الحراق" في التلفزيون أثناء إفتتاح شركته, تقوم والدته بزيارته

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في الشركه وتنهال عليه بالضرب بالجزمه أمام موظفينه, وفي الوقت نفسه تظهر على "نوجه" علامات الوضع.

تنتهي الحلقة العشرون من مسلسل "هوجان" بوضع نوجه مولودها ولكنها تتعرض لمشاكل أثناء الولاده فيضطر الأطباء بوضعها تحت الرعاية في المستشفى.

ومن ناحية أخرى يقابل "هوجان" خالته وهي الفنانة سوسن بدر, في الصعيد و يسألها عن والدته و والده.