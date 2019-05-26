محمد ممدوح يقع في فخ زعيم المخدرات في "قابيل"

تبدأ الحلقة ٢٢ من مسلسل قابيل، بزواج أدم من سما لكي يتسلما شقة يعيشون فيها لحين الإنتهاء من إجراءات جوازات سفرهم للخارج.

يشهد صديق أدم القديم على زواجهم، ويعثر لهم على شقة تقع أسفل منزلهم، وتصمم والدة عمر على المجئ والتعرف على سما وأدم، وتعجب

بسما كثيرًا وتهتم بها كثيرًا، فضلًا عن سؤالها الدائم عليها، وطلبت منها أن تعتبرها كوالدتها، وفرحت سما كثيرًا بمشاعر الأم النبيلة، وتجلس معها دائما وتعلمها الطبخ، وتجد سما في والدة عمر الأم الحنونة التيافتقدتها طوال حياتها، والسبب فيما وصلت اليه الآن.

يعثر طارق على الجماعة التي كانت تجلب منهم سما المخدرات، وتدور معركة بينهم، ويؤكد لهم طارق أنه يريد معرفة معلومات معينة عن شخص ما، ولا يريد منهم شيئًا، ولكنهم لا يستمعون له وقاموا بالهرب، مما اضطر طارق لملاحقتهم، ولكن في النهاية يقع في فخهم، وحاوطته العصابة بالسلاح وهو وحيد.