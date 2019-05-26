باسكال مشعلاني تشيد بأداء قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"

عبرت المطربة باسكال مشعلاني عن إعجابها الشديد بالدور الذي قدمه الفنان قصي خولي في مسلسل"خمسة ونص"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019. فكتبت باسكال عبر حسابها بموقع تويتر: "كم انت مبدع يا قصي وجبار وغول تمثيل.. حلقة مبارح واليوم ابهار.. وبهني كل الممثلين بهذا العمل الراقي والمبدع



يذكر أن قصي خولي يقوم ببطولة "خمسة ونص"، إلي جانب كل من: نادين نجيم، معتصم النهار، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، رفيق علي أحمد، تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.

المخرج فيليب اسمر".يذكر أن قصي خولي يقوم ببطولة "خمسة ونص"، إلي جانب كل من: نادين نجيم، معتصم النهار، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، رفيق علي أحمد، تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.

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