شاهد.. ياسمين عبد العزيز تواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "لآخر نفس"

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لآخر نفس"، الذي يُعرض حاليًا علي شاشة الحياة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن موسم دراما رمضان 2019.
شابة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت، تتعرض لكثير من المواقف الصعبة، التي تغير من سير الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.
وتدور أحداث المسلسل حول مهندسة
يذكر أن مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، هبة عبدالغني، من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجي".
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