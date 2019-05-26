شاهد.. فرحة مي عز الدين بعد إتمام خطبتها على نجل سيدة أعمال

تبدأ الحلقة العشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بتقديم "كاظم" شبكة سولتير لـ "بيسة" ولكنها تعترض عليها وتطلب منه أن يشتري لها دبلة و محبسا.

وبعد الخطبة تقوم "بيسة" بتوزيع الجاتوه و الحلويات على مدرسي المدرسة حتى يشاركوها فرحتها, وسط صدمتهم بعد علمهم بأن "كاظم" العريس.

تدور أحداث الحلقة حول فرحة "بيسة" بعد إتمام خطبتها على

"كاظم" نجل سيدة الأعمال "شويكار"، وقيام "مرعي" بإلغاء تقسيم المدرسة إلى جزءين بعد إتمام خطبة "بيسة".

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تنتهي الحلقة العشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" على مشكلة بين "بيسة" و "كاظم" بعد نسيان كاظم أن يشتري لها علبة حلاوة المولد.