هادى الجيار: راضٍ عن نفسى.. والنجومية قدر

«هادى الجيار»..فنان من العيار الثقيل لديه موهبة كبيرة، ورصيد فنى عظيم، كثير من المحبين له يعتقدون أنه تعرض للظلم وكان يستحق أن يتصدر طابور الموهوبين، لكن الرجل لا ينصت لهذا الفريق ويشعر بالرضا الكامل عن مشواره وعن حجم عطائه فهو يؤمن بأن النجومية قدر.. ويفتخر أيضًا بأن أرشيفه الفنى لا يضم عملاً ضعيفاً أو عملاً يدفعه للكسوف والخجل.

كانت بداية انطلق هادى الجيار من خلال خشبة المسرح، حيث شارك فى مسرحية «مدرسة المشاغبين» تلك المسرحية التى صنعت حالة نجاح لا تنسى وصنعت من أبطالها أمثال عادل إمام وأحمد زكى وسعيد صالح نجوم «صف أول»..لم يستمر فى المسرح وانتقل إلى التليفزيون وقدم عبر شاشته أعمالاً رائعة مثل: «الرايا البيضا، وأبناء ولكن، وجمهورية زفتى، وكفر دلهاب» والحقيقة أنه كان أيقونة للنجاح فى كل عمل يشارك فيه.

يشارك الفنان هادى الجيار هذا العام فى عملين دفعة واحدة الأول بعنوان «ولد الغلابة» أمام أحمد السقا ومحمد ممدوح والثانى بعنوان «قمر هادى» بطولة هانى سلامة ويسرا اللوزى.

التقينا بالفنان هادى الجيار والذى تحدث عن اشتعال المنافسة فى شهر رمضان ومخاوفه من تعاطف الجمهور مع الشخصية التى يقدمها فى مسلسل «ولد الغلابة» والفرق بين الحاضر وأيام جميلة مضت.

<< بعد هذا المشوار الحافل بالعطاء..هل تغير المنهج الذى تختار عليه أدوارك؟

- لم يحدث أى تغيير، فقد تعلمت أن أبحث عن الورق الجيد والذى يقدم رسالة للناس وبمرور الوقت والسنوات أصبحت قادراً على الحكم على السيناريو وقادراً أيضًا على التنبؤ بوجهة نظر الجمهور فى العمل..أنا فنان يحركنى ضمير وأريد أن أقدم أعمالاً مفيدة للناس وليست سطحية.

<< هل تريد أن تتبرأ من عمل سيئ قدمته بدافع المجاملة أو تحت ضغط الاحتياج؟

- صدقنى لا يوجد فى أرشيفى الفنى وهو ضخم جداً عمل يدعو للخجل أو الكسوف..أعمالى كلها عظيمة ومحترمة وأعتبر نفسى محظوظاً، لأن كل الأعمال الفنية التى عُرضت علىّ كانت

جيدة وخالية من شبهة الإسفاف أو الابتذال.

<< تشارك فى ماراثون شهر رمضان الجارى بعملين دفعة واحدة.. فهل هذا مقصود أم صدفة؟

- بصراحة شديدة لم أتعمد ذلك أنا فنان أقوم بتجسيد الدور الذى يبهرنى ويستفز الفنان بداخلى وسعدت عندما تأكدت أن «ولد الغلابة وقمر هادى» سوف يعرضان فى شهر رمضان..فى هذا الشهر الكريم ترتفع نسبة المشاهدة وقد بات موسماً درامياً غنياً وثرياً إلى حد كبير ويتابع الأعمال المصرية الجمهور العربى من المحيط للخليج بشغف شديد.

<< أى الأدوار أقرب إلى نفسك: ما قدمته فى «ولد الغلابة»، أم دورك فى قمر هادى؟

- أنا أحب كل الأدوار التى أقدمها سواء كانت شخصية طيبة أو شريرة لأنى ممثل أجيد تقمص الشخصية وأحب التعايش مع الشخصيات التى أقدمها إلى حد التوحد معها ولكن تعبر شخصية الدكتور عزت التى أقدمها فى مسلسل «ولد الغلابة» جديدة علىّ أقدم شخصية تاجر المخدرات الذى يتزوج من فتاة تصغره فى العمر ويقع فى غرامه رغم كراهيته له.

<< ألم تشعر بالخوف من أن يكرهك الناس بسبب دورك فى مسلسل ولد الغلابة؟

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- بصراحة شديدة نفسى يكرهنى الناس..ولا أبالغ إذا قلت إننى خائف أن يتعاطف معى الناس..شخصية الرجل الذى يحب ويشعر بالضعف أمام الفتاة التى يحبها موجودة فى مجتمعنا وفى أوقات كثيرة الناس تنظر إلى هذا الشخص بنظرة شفقة وعطف خاصة إذا كانت المرأة التى يحبها جافة، ولا تقدر أو تهتز لمشاعره.

<< وما أصعب المشاهد التى قدمتها فى «ولد الغلابة»؟

- مشهدان فى غاية الصعوبة..الأول عندما وضعت المسدس على رأسى وأمسكت بيد زوجتى «مى عمر» وطلبت منها أن تقتلنى..والمشهد الثانى عندما اعترفت

لى زوجتى أنها وضعت سماً فى الطعام فى هذا المشهد حدث تنوع فى الأداء..حدث إيحاء أننى أموت وبعد ذلك استجمعت قوتى وقمت بضربها..التدرج من حالة إلى حالة مغايرة أمر صعب ويحتاج إلى ممثل قوى وقادر على الانتقال بمشاعره وأدائه فى وقت قصير حتى يتمكن من إقناع المتلقى.

<< كيف جاء ترشيحك لمسلسل ولد الغلابة..وهل راضٍ عن استقبال الجمهور له؟

- المخرج محمد سامى هو صاحب الترشيح وقد سبق وعملت معه فى مسلسل الأسطورة أمام محمد رمضان..أنا أثق جداً فى محمد سامى فهو مخرج مجتهد ولديه رؤية ويبذل كل ما فى وسعه حتى يظهر الفنان فى شكل جيد..بصراحة المسلسل ناجح جدا ولمست ذلك بنفسى من الجمهور فى الشارع وأنا محظوظ لأن الأعمال التى أشارك فيها دائماً جيداً على مستوى الكتابة والتنفيذ.

<< سمعنا أنك فكرت فى الاعتذار عن مسلسل «قمر هادى» هل هذا صحيح؟

- يضحك هادى الجيار ويقول: حدث ذلك بالفعل والسبب أننى بعد قراءة عشر حلقات من مسلسل «قمر هادى» لم أفهم المسلسل..ذهبت إلى مخرج المسلسل رؤوف عبدالعزيز «قلت له لم أفهم مسلسل قمر هادى..ضحك الرجل وقال لى هذا مطلوب وسوف يساعدك على أداء الشخصية بشكل جيد جداً..بصراحة شديدة استمعت لحديثه واقتنعت به خاصة أن المخرج أحمد نادر جلال أتبع معى هذه الطريقة فى مسلسل «كفر دلهاب» وكانت النتيجة ممتازة وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً جداً وقت عرضه.

<< وكيف كانت كواليس العمل مع النجم أحمد السقا؟

- ولد الغلابة..أول عمل فنى يجمع بينى وبين «السقا» وبصراحة شديدة هو فنان متواضع وإنسان جدع ابن أصول فعلاً ويهتم بزملائه بشكل غريب.. وبصراحة عمل جو حلو فى الكواليس وهذا انعكس على أداء كل نجوم المسلسل.

<< وماذا عن هانى سلامة.. وكواليس قمر هادى؟

- كانت الأجواء جيدة وبالمناسبة قمر هادى مسلسل حلو جداً وصعب لأنه قائم على لغز ولا يعتمد على الحوار أو القصة المباشرة..هانى سلامة مجتهد ويهتم بكل شىء وهذا سر من أسرار نجاح.. المخرج رؤوف عبدالعزيز خلق حالة جيدة فى كواليس المسلسل.

<< بصراحة شديدة ألم تشعر بالظلم لأنك لم تتقدم لخانة البطولة أمثال أبناء جيلك مثل عادل إمام وأحمد زكى؟

- لم أشعر بالظلم أو عدم الرضا.. أنا راض تماماً عن كل شىء قدمته وعن حب الناس لى ومؤمن بأن النجومية قدر وكل إنسان يأخذ نصيبه كما كتبه الله سبحانه وتعالى لذا أشعر بالرضا والحمد لله.