أحمد صلاح حسني من كرة القدم الى التلحين مع عمرو دياب ومحمد حماقي.. والتمثيل مع ياسمين صبري وأمير...

ميرنا وليد - بيروت - ​أحمد صلاح حسني​ ممثل ولاعب كرة قدم وموسيقار مصري يعتبر اللاعب المصري الوحيد، الذي حصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتغارت الألماني عام 2000، ولد في 11 تموز/ يوليو من العام 1979.

بدأ أحمد صلاح حسني رحلته في كرة القدم داخل النادي الأهلي في سن صغيرة، وتدرّج حتى أصبح لاعباً محترفاً، ومن أهم اللاعبين في منتخبات الشباب، وفي المنتخب الأولمبي في العام 1997.

دخوله عالم الرياضة

دخل أحمد عالم كرة القدم بسبب والده صلاح حسني، الذي كانت تجمعه علاقة وطيدة برئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم، فلعب مع فريق شباب النادي الأهلي، إلا أن موهبته جعلته يبرز اكثر فأكثر حتى حصل على عرض من نادي شتوتغارت الألماني، ليلعب معه في سن العشرين عام 1997.

لعب أحمد صلاح حسني مع الفريق الثاني لشتوتغارت الألماني اذ كان يعتبر من دون الخبرة الكافية التي تؤهله للعب مع الفريق الاول، إلا ان أداءه لفت عين المدرب الالماني يواكيم لوف الذي كان يتولى التدريب في الفريق في تلك الفترة، وأصبح اليوم مدرب المنتخب الالماني، وعندها تم اختياره لبدء رحلته مع النجومية في الفريق الاول للنادي الالماني العريق.

لعب أحمد صلاح حسني لمدة 3 مواسم في 26 مباراة مع شتوتغارت في الدوري الألماني، وسجل هدفين وهذا كله كان في عمر العشرين فقط، بعدها تم اختياره للانضمام الى صفوف منتخب مصر الأول عام 2000.

ظلت رحلته في كرة السلة طويلة بين أوروبا ومصر، إلا أنه لم يبق في ألمانيا إذ انتقل عام 2001 إلى نادي جينت البلجيكي الذي بقي معه لمدة موسمين ضمن صفوفه.

وفي عام 2003 عاد أحمد صلاح حسني إلى النادي الأهلي ولعب معه لموسم واحد، قبل ان ينتقل الى نادي رايز سبور التركي، الذي لعب فيه من عام 2004 إلى عام 2006، ثم عاد لمصر إلى نادي الزمالك الذي لم يشارك معه في أي لقاء، وعلى الرغم من تلقيه عروضاً عديدة، إلا أنه قرر الاعتزال عام 2008 لتكون نهاية مسيرته الكروية وبداية عمله الفني. ويقول عن اعتزاله: "اتخذت قراراً صعباً بالاعتزال في العمر الذهبي لأي لاعب كرة قدم وهو 26 عاماً، وقررت أن أتجه إلى منطقة مختلفة تمامًا وهي التمثيل لأنني أعشقه منذ الصغر".

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دخوله مجال التلحين مع ​عمرو دياب​

في عام 2011 فاجأ أحمد صلاح حسني محبيه بدخوله عالم تلحين الاغنيات، وذلك بعد أن ظهر اسمه على أغنية "معاك برتاح" للفنان المصري عمرو دياب، واعترف أحمد صلاح حسني وقتها أنه بدأ العمل في هذا المجال قبل 20 سنة من اكتشافه خلال عمله كلاعب في النوادي الرياضية لكرة القدم.

تعاون أحمد صلاح حسني مع الفنان ​محمد حماقي​، الذي كانت تربطه فيه علاقة صداقة، إذ أنه كان لاعباً مثله إلا أنه اعتزل اللعب مبكراً لدخول مجال الفن، فلحن له أغنية "عايزة ايه" التي عرفت الجمهور عليه.

كما لحن للفنان حسام حبيب، ورفض وقتها وضع اسمه عليها، حتى لا ينتقده جمهور كرة القدم اذ كان ذلك قبل اعتزاله، ولحن ل​شيرين عبد الوهاب​ و​أصالة​ وغيرهما.

من التلحين الى التمثيل

برز أحمد صلاح حسني بموهبة جديدة غير كرة القدم والتلحين، فدخل عالم الدراما المصرية فظهر مع صديقه الممثل ​أمير كرارة​ في أكثر من عمل فني، منها مسلسل "كلبش"، و"حواري بوخارست". وقدم أحمد صلاح حسني أكثر من 15 عملاً فنياً بين الدراما والسينما، ولعب بطولة عدة مسلسلات ففي رمضان 2019 قدم مسلسل "حكايتي" الى جانب ​ياسمين صبري​ ومسلسل "لآخر نفس" إلى جانب ​ياسمين عبد العزيز​.

حياته العاطفية

في آب/أغسطس عام 2017 تزوج من راقصة الزومبا إسراء جلال، بعد علاقة حب جمعتهما، وفي آب/ أغسطس 2018 رزق بابنته الأولى "جيدا".