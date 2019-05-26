جاد حديد: شكرت والدتي لأنها تخلت عني وأتمنى العمل مع نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - دخل عالم التمثيل ببطولة فيلم، ثم أثبت نفسه بموهبته التمثيلية بعيداً عن وسامته الملحوظة التي جعلت منه من أشهر عارضي الأزياء.

شخصيته المحببة والقريبة إلى القلب أكسبته العديد من المعجبين والمعجبات خاصة بعدما روى معاناته وكيف ضحى من أجل الوصول الى ما هو عليه وكان لموقع الفن حديث مع ​جاد حديد​ لمعرفة تفاصيل عمله كعارض أزياء وممثل وأب وزوج.

كيف ساهم برنامج "نقشت" بانتشارك بصورة أكبر؟

كانت هناك آراء كثيرة حول مشاركتي في برنامج "نقشت"، فهناك من تساءل حول السبب الذي قد يدفع شاب مثلي إلى المشاركة في هذا البرنامج، والبعض الآخر رأى أن سبب ظهوري هو من أجل الانتشار، أما بالنسبة لي لم يكن الهدف الخروج مع شابة في موعد بل لكي يتعرف الناس أكثر علي ومن أين آتي، وكيف أصبحت على ما أنا عليه اليوم وكم تعبت للوصول إلى هنا. ويمكننا ان نقول انها كانت فرصة سعيدة وفادتني على الصعيد الشخصي وأريد أن أشكر محطة الـ "أل بي سي" عليها، ولست نادماً لأن حلقتي كانت جميلة ومرتبة وسمعت أصداء جميلة.

بدايتك في التمثيل كانت ببطولة سينمائية على عكس الممثلين الذين يقومون بالعديد من الأعمال التمثيلية ويطمحون بعدها بالبطولة في السينما.. هل تخاف من هذه المسؤولية؟

نعم صراحة خفت في البداية فقط وكانت خطوة كبيرة في مسيرتي لكنني أؤمن أن الذي يخاف لا يصل إلى مكان، وبطبيعة الحال يجب أن "يعتل هم" لأن الشخص الذي يلاحق عمله ويضع كل مجهوده يجب أن يقلق، أما الخوف غير موجود.

شاهدناك في مسلسل "مجنون فيكي" الذي تعرض لانتقادات.. ما رأيك فيه كونك من طاقم العمل وكيف ترد؟ ألم تفكر في أنه من بعد بطولة الفيلم كان يجب أن يكون دورك أكبر؟

ما يمكنني أن أقوله أن المسلسل لم يأخذ حقة مئة بالمئة، إلا أنه حصل على رايتنغ عالٍ جداً. أما على صعيد دوري فلا أفكر بهذه الطريقة أبداً لأن الدور المساند يمكن أن يؤثر في المشاهد أكثر من دور البطولة، وبطبيعة الحال كل مسلسل معرض للانتقادات أما شخصياً فلم أحصد إلا التعليقات الايجابية.

يُقال أن جاد حديد مظلوم في المسرحية الكوميدية التي يشارك فيها مع ​ماريو باسيل​ من الناحية التمثيلية اذ سلط الضوء عليه كشاب جميل بصورة أكبر.. كيف ترد على ذلك؟

بالعكس فأنا ألعب دور الشاب الذي تهمه عضلاته وشكل جسمه ونسخر فيه على هذا النوع من الاشخاص الذين يفكرون بشكلهم لا بالمضمون والثقافة، وانا من هنا اسلط الضوء على هذه الحالة في المجتمع لأن الشخص من دون ثقافة لن يجذب انتباه أحد.

يقول ماريو باسيل إنك من أجمل الرجال في العالم العربي ..أنت ماذا تقول عنه؟

ماريو حبيب قلبي.. وبعد تعاوننا مع بعضنا يمكنني أن اقول إنه شخص محترف وذكي جداً وأحب شخصيته والطريقة التي يتكلم فيها معنا، وكيف ينصحنا في العمل لكي يأخذ كل شخص حقه في المسرحية.

تكلمت عن طفولتك وكيف تخلى عنك والداك وكيف عانيت لكي تكبر من دون ان يكون لأحد من اهلك الفضل عليك.. كيف أثر ماضيك على دورك كأب حاليا؟

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انه أجمل شعور في العالم وعندما كانت والدتي في العناية الفائقة قلت لها شكراً لأنك لم تربيني وجعلت الحياة هي من تربيني، ويمكن انني لو تربيت ضمن جو عائلي ومع اهل لما كنت ما انا عليه اليوم، ولكن من جهة أخرى هناك العديد من الاشخاص الذين عانوا في طفولتهم لكن لم يكن لديهم الحظ في ان يحصلوا على الفرص التي أتيحت لي أو أنهم لم يعملوا على أنفسهم ليتحسنوا. كل ما مررت به جعلني اليوم شخصاً متمسكاً بعائلته ويحبها كثيرا .

بعدما بحثت عن والدتك ووجدتها ألم تفكر في البحث عن والدك؟

والدي توفي من سنتين وبالنسبة لي هو ميت من الأساس .

لاحظنا ان هناك رسائل متبادلة بينك وبين الفنان ​سعد لمجرد​ ما العلاقة التي تجمعكما؟ وما رأيك بالقضية التي تورط بها؟

سعد لمجرد بمثابة أخ بالنسبة لي واعتقد ان الناس بدأوا يتكلمون عنه ويتهمونه من دون معرفة الحقيقة الكاملة، وزوجتي تعرفه ونحن ندرك أنه شخص ذو أخلاق عالية وهو ابن بيت وليس بحاجة ليفعل ما اتّهم به واعتقد ان هناك من يريد ان يصنع له فخاً ويؤذيه وهذه ضريبة النجاح.

من هي الفنانة التي قد تشارك في فيديو كليب معها؟

أحبهن جميعهن ولكنني طبعا أفضل الفنانات اللواتي يتبعن الفن الراقي مثل ​سيرين عبد النور​ و​إليسا​ ولي الشرف التعامل معهما.

من أفضل ممثل لبناني بالنسبة لك؟

​نيكولا معوض​ أحب تمثيله كثيراً وهو صديق عزيز علي ونجاحه ملحوظ وأحب أنه مثلي صنع نفسه بنفسه رغم كل العوائق.

من هي أفضل ممثلة لبنانية؟

أحب ​نادين نسيب نجيم​ وأتمنى أن أجتمع معها في عمل كما انني أحب تمثيل سيرين عبد النور كثيراً، أما ​تاتيانا مرعب​ فقد ساعدتني كثيرا وأحب أداءها.