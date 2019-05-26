بفخامة.. استوحي تنسيق التوكسيدو على طريقة سونام كابور

ميرنا وليد - بيروت - وأطلت كابور ببذلة التوكسيدو الفخمة من اللون الأبيض، والتي تميزت بحركة الوشاح عند منطقة الصدر، إلى جانب الذيل الطويل الذي امتد بطريقة لافتة من منطقة الخصر وصولا للأرض.

تمكنت كابور من استغلال فتحة الصدر بطريقة ذكية، حيث ارتدت عقدا من اللون الاخضر الذي ظهر وكأنه قطعة من البدلة، إلى جانب اختيار الحذاء المناسب.

وصففت الممثلة الهندية شعرها على شكل كعكة مثبتة إلى الوراء.

Advertisements

التنسيق موفق والإطلالة كلاسيكية وراقية جدا، وتعتبر هذه الإطلالة من أكثر الإطلالات نجاحا على سجادة كان، خصوصا وأن اللون الأبيض يليق ببشرة الممثلة السمراء.