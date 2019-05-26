كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 20 من "مملكة الغجر" تتصدر "تريند" المشاهدات على يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل حلقات مسلسل " مملكة الغجر" تصدر "تريند" المشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

حققت الحلقة ال20 من مسلسل "مملكة الغجر"، المركز السادس في تريند المشاهدات علي موقع يوتيوب في العالم العربي في "التوب 50".

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يذكر ان العالم العربي يشهد هذا العام إنتاج حوالي ٢٣٥ مسلسل في رمضان ٢٠١٩، نصيب مصر منها تقريبا ١٨مسلسلا يتم عرضها حاليا، وهو أقل الأعوام إنتاجا خلال العشرين سنة الأخيرة.

وعلى الجانب الاخر، يواصل المخرج عبد العزيز حشاد، عملية المونتاج النهائية للحلقات الاخيرة من المسلسل لعرضها خلال الأيام المقبل، وذلك بعدما انتهى منذ أيام من تصوير العمل كاملا.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.