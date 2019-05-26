كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سرقة الـ 300 متر.. ماجد المصري يتآمر على محمد رمضان في الحلقة 20 من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "زلزال"، مؤامرة بين "خليل السواح" ماجد المصري ومحاميه "سعيد"، على تزوير عقود بيع منزل "عم غبريال" سامي عبد الحليم ونصيبه في "القهوة" ل"زلزال" محمد رمضان، بتهديد محاميه "كراوية" ومحاولة إقناعه بتغيير العقود قبل تسجيلها.
يطلب "عم غبريال" من "زهدي" أحمد صيام أن يصل إلى "زلزال" ليراه قبل موته، فيخبره "ربيع" حسام داغر عن عمله في سوق الفاكهة، ويذهب "زهدي" له ليجد أن حصل على مكانة كبيرة داخل المكان، ويخبره بمرض "غبريال" ويقنعه بالعودة معه إلى "العياط".
يحاول المحامي "سعيد" الإصلاح بين ابنه "عبد الحليم" محمود حجازي وزوجته "أمل" هنادي مهنى ابنة "خليل السواح"، فيرفض الأخير محاولة الصلح ويشترط عليه أن تصفع ابنته زوجها كما فعل معها، وذلك بعد الإشارة إلى حملها منه في الحلقة السابقة.
وتدور أحداث المسلسل حول صراع "زلزال" مع "خليل السواح" على 300 متر من أرض ادعى الأخير ملكيته لها لعدم وجود دليل على استلام ثمنها الذي دفعه والد الأول "حربي كرامة" بالتقسيط، ثم جاء زلزال عام 1992 ليحطم المنزل ويموت الأب قبل تسجيل العقد رسمياً.
"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مزسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، يوسف عثمان، حسام داغر، لمياء كرم، حنان سليمان، محمد سليمان، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.