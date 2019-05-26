كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سرقة الـ 300 متر.. ماجد المصري يتآمر على محمد رمضان في الحلقة 20 من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "زلزال"، مؤامرة بين "خليل السواح" ماجد المصري ومحاميه "سعيد"، على تزوير عقود بيع منزل "عم غبريال" سامي عبد الحليم ونصيبه في "القهوة" ل"زلزال" محمد رمضان، بتهديد محاميه "كراوية" ومحاولة إقناعه بتغيير العقود قبل تسجيلها.

يطلب "عم غبريال" من "زهدي" أحمد صيام أن يصل إلى "زلزال" ليراه قبل موته، فيخبره "ربيع" حسام داغر عن عمله في سوق الفاكهة، ويذهب "زهدي" له ليجد أن حصل على مكانة كبيرة داخل المكان، ويخبره بمرض "غبريال" ويقنعه بالعودة معه إلى "العياط".

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