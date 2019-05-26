كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. مهند الحمدي يكتشف وفاة رانيا منصور في "دفعة القاهرة 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "دفعة القاهرة 20" بإعلان انسحاب قوات العدوان الثلاثي بعد غزو مصر في ديسمبر ١٩٥٦، وبينما المصريون مشغولون بقراءة خبر الانسحاب، كان "ناصر" مهمومًا بعد اكتشافه وفاة "نادية" بعد قراءة خبر نعيها في زاوية صغيرة بالجريدة.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.