كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يطالب مرام البلوشي بالعودة للكويت في "دفعة القاهرة 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت "لطيفة" خلال أحداث "دفعة القاهرة 20"، العودة إلى الكويت بعد وضع جنينها الأول من "يوسف"، وتمكنت "نزهة" من إقناعها بالعدول عن قرارها للحظات، حتى جاءها طليقها "يوسف"، وأعطها تذكرة السفر، وطالبها بالسفر، لأنه اختار "دلال" بديلًا عنها بعدما طلقها.

وأكدت "لطيفة" ل"دلال" أن "يوسف" سيخونها ويطلقها وهي حامل في ابنه كما فعل معها، واشترى "ناصر" سم للفئران بعدما قرر إنهاء حياته، بعد اكتشافه وفاة "نادية".

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.