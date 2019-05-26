كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "الكاتب 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "الكاتب 20" بمواصلة التحقيق مع سكرتيرة السيد عزام، والتي أكدت أنها هددت تمارا قبلها مقتلها بيوم، مع دفع النيابة للتحقيق مع السيد والسيدة عزام من جديد في الأمر لكشف حقيقة علاقتهما بمقتل تمارا.

وطالب "أبو سعيد" من "رائد" أن يعيد صياغة رواية "حارس القمر" ليونس جبران، ويعاد نشرها على أنها رواية جديدة لرائد، لكن الأخير رفض الأمر تمامًا حتى لا يدخل في سجال مع يونس.

والتقى يونس جبران صديقه السيد حلمي بعد فراق ١٦ عامًا، ليكشف لنا أن يونس سرق روايته "حارس القمر" بعد اختفائه في العراق ونسبها لنفسه، وشرح يونس له أسباب ما فعله، لكنه لم يقتنع، وكشف حلمي بدوره عن خطته التي تسببت في تحوله لقاتل متسلسل، حيث أنه تعرف على تمارا وطالبها بافتعال أزمة في حفل توقيع كتاب يونس جبران ليتعرف عليها، وتبدأ خطته التي انتهت بقتله لها.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.