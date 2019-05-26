كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يعترف لأصدقائه بحبه لفاطمة الصفي في "دفعة القاهرة 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف "يوسف" خلال أحداث "دفعة القاهرة 20" لأصدقائه عن حبه ل"دلال"، وقراره الاقتران بها بعد تطليقه زوجته "لطيفة"، وذلك بعدما قرر "سامي" العودة للكويت بعد اكتشاف الأمر، وبعدها تمكن "فهد" من إشعال غيرة "سامي"، وطالبه بالانتقام من "يوسف" بأن يأخذ منه أعز ما يملك مثلما فعل معه.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.