مُخرج "الهيبة الحصاد" يردُّ على الانتقادات الموجّهة للمسلسل.. فماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتبر مخرج "الهيبة - الحصاد" بأجزائه الثلاثة سامر البرقاوي أنّ العمل حقق نجاحًا كبيرًا خلال السباق الدرامي الرمضاني، مؤكدًا ترابط الأحداث الإخراجية، متفاجئًا في نفس الوقت من الانتقادات التي تعرّض لها المسلسل.

وتحدّث المخرج سامر البرقاوي لـ"فوشيا" عن أصداء الجزء الجديد "الهيبة - الحصاد"، من بطولة النجمين تيم حسن، وسيرين عبد النور، متطرقًا إلى مدى إمكانية التحضير لجزء رابع من المسلسل.