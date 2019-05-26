الفنانة نجلاء بدر تقع ضحية هاني رمزي في "مقلب" جديد

وقعت الفنانة نجلاء بدر، ضحية حلقة الجمعة، من برنامج "هاني في الألغام" المعروض على قناة الحياة، وفي رحلة السفاري التي قامت بها نجلاء، ترويجًا للسياحة قبل أن تعرف أنه مقلب من تدبير هاني، عاشت "بدر" رحلة من الخوف، خاصة مع السرعة الكبيرة التي يقود بها السائق السيارة، ولتعليمات المخرج المزيف الذي يلعب دوره هاني.

وطلبت "نجلاء" من السائق التخفيف من سرعته قائلة: "أبوس إيدك نزلني.. يا نهار أسود"، ومع الانفجارات التي رآتها نجلاء واشتعال النيران في جثمان أكثر من شخص، قالت للسائق" أقف هنا ممكن تنفجر فينا"، وبعد اكتشاف المقلب وظهور هاني رمزي أمامها تقول له باكية "مش قادرة أقف..شكلي قطعت الخلف".

جدير بالذكر أن في الحلقات السابقة استضاف الفنان هاني رمزي، عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم "صابرين، آيتن عامر، محمود عبدالمغني، محمد رجب، وفاء عامر".

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