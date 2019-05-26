علّقت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، على حلقة برنامج " رامز في الشلال " عقب وقوع وليد سليمان لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي الضحية الـ19. ندى بسيونيرامز في الشلال اقرأ أيضا: الإعلان الدعائي لـ "رامز في الشلال" يتخطى حاجز "المليون مشاهدة" ونشرت ندى صورة من البرنامج وعلقت عليها قائلة: "‏‏‏‏‏اشرب تش فريش وهنجيب الدوري وش أنتم السابقون ونحن اللاحقون ‎#رامز_في_الشلال‎#وليد_سليمان‎@Walid11Soliman". Advertisements يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم الذين يذهبون إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب. قد يهمك أيضا:ندى بسيوني تدعم الفنانيين التشكيلين في فعاليات بينالي شرم الشيخ ندى بسيوني تُؤكّد أنّ "مليكة" له طعم خاص

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كانت هذه تفاصيل خبر علّقت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، على حلقة برنامج "رامز في الشلال" عقب وقوع وليد سليمان لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي الضحية الـ19. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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