حنان مطاوع تجسد شخصية السيدة نفيسة بفيلمٍ قصير

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""الخليج 365"" من القاهرة: لعبت الفنانة حنان مطاوع شخصية السيدة نفيسة في الفيلم القصير ضمن سلسلة "الرحلة"، التي يتم تقديمها أسبوعياً بمعدل فيلم قصير يتناول سيرة شخصية إسلامية مؤثرة عبر القناة الخاصة بالداعية الإسلامي المنتج عمرو خالد.

وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم هبة عبد الغني، فيما قام بأداء التعليق الصوتي له الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

الجدير ذكره أن حنان مطاوع تستمر بتصوير دورها في مسلسل "لمس اكتاف". وهو العمل الذي تنافس به في السباق الرمضاني.

