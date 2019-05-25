فن ومشاهير

من بيلا حديد لريهانا.. نجماتٌ اخترن الشعر القصير للتألق هذا الموسم!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تنتهي موضة الشعر القصير عبر السنوات، والنجمات يعلمن جيدًا أنها القَصَّة الأكثر أناقة وجاذبية.

ووفقًا لمجلة غلامور النسائية، يقول مصفف الشعر الشهير أدير أبيرجل: "قصة الشعر القصير تناسب الشقراء والسمراء على حد سواء، كما أنها تأتي بأشكال متعددة تناسب المرأة العصرية.

من اللوب إلى التموجات القصيرة، سنستعرض معك تألق النجمات بهذه القصة، لعلها تكون اختيارك في المرات القادمة.

بيلا حديد

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تألقت بيلا حديد في حفل الميت غالا 2019، بقصة البيكسي القصيرة جدًا ذات الغرة الجانبية، تظهر من جمالها وعظام وجنتيها البارزتين.

كريس لي

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ظهرت كريس هذا العام على السجادة الحمراء في مهرجان كان، بقصة شعر البيكسي القصير باللون الأرجواني الباستيل في لفتة جديدة متميزة.

بيري لارسون

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أمّا الشقراء فاختارت البوب الطويل حد الكتفين، وهي قصة مريحة لا تحتاج سوى التشذيب من وقت لآخر، وتمنحك التألق المطلوب في كل المناسبات.

ديو لوبا

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كذلك اعتمدتها مغنية البوب البريطانية، واختارت قصة البوب حدّ الذقن.

ماريا بورخيس

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على خطى أقرانها، انتقت العارضة الأنجولية ماريا بورخيس، قصة البيسكي القصيرة بالغرة المتفرقة بخصلات حريرية أعلى الجبين، وأدهشت الجميع بجمالها الأسمر.

كارا ديلفينغ

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لم تتوانَ كارا عن تغيير قصة شعرها، فتارةً تختار الخصلات الشقراء البلاتينية، وتحلق شعرها وتصبغه بألوان مختلفة تارةً أخرى، لكن ستظل قصة البيكسي القصيرة بالخصلات الجانبية هي مصدر الإلهام الذي تعتمده النجمة الجريئة.

سيلينا غوميز

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ظهرت بتصفيفة تليق بجمالها، وتميّزت بالمظهر الكلاسيكي، لذا اختارت قصة البوب بالتموجات الحادة.

كلوي كارداشيان

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البوب اختيارها الأول، سواءً بتموجات الشاطئ أم بألوان مختلفة كالأومبري والأشقر.

كريستين ستيوارت

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أثبتت كريستين ستيوارت أن الستايل الرجالي، يليق بالمرأة المختلفة عندما تألقت بقصة تُحاكي قصة شعر المغني العالمي ديفيد باوي.

مارغوت روبي

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بخصلات شقراء بقصة اللوب الحادة، ظهرت الممثلة في العرض الأول لفيلمها "وداعًا كريستوفر روبن"، في إطلالة مميزة وأناقة ملفتة.

إيملي راجاتوسكي

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راجاتوسكي تظهر بقصة البوب القصيرة الناعمة، وهي قصة يمكن أن تتغيّر من حين لآخر، كسحب خصلات الشعر وراء الأذنين وهكذا.

ريهانا

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بقصة البوب ذات الأطراف الحادة، تألقت النجمة السمراء ريهانا، وكانت اختيارًا موفقًا للنجمة الشاملة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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