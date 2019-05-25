من هي النجمة اللبنانية التي يُفضّل أحمد السقا الوقوف أمامها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيشُ الممثل أحمد السقا نجاح عمله الجديد "ولد الغلابة" الذي يعتبر رقمًا صعبًا خلال السباق الدرامي الرمضاني، مُحققًا نسبة متابعة لا يُستهان بها.

ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي يُجسّد فيها الممثل أحمد السقا شخصية الصعيدي، الا أنه في كل مرة يفاجئنا بقدرة إبداعية في تقمُّص دور يدخل إلى قلب المشاهد العربي من دون استئذان.

وفي هذا السياق التقت كاميرا "فوشيا" النجم المصري، الذي تحدّث عن دوره في "ولد الغلابة"، بالإضافة إلى النجمة اللبنانية التي يتمنّى مشاركتها في عمل فني جديد.