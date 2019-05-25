شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يتوجه بالشكر لكل هؤلاء بعد انتهاء تصوير "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد أنور الشكر عبر صفحته على فيس بوك إلى كل من عمل معه فى مسلسل "طلقة حظ"، وذلك بعد انتهائه من تصوير المسلسل بالكامل، إذ كتب بوست عبر فيه عن امتنانه لكل من عملوا معه خلال المسلسل من جهة الإنتاج شركة سينرجي إلى كل فريق العمل، مروراً بالمخرج والمؤلف وفريق التصوير.
مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر، محمد أنور، أيتن عامر، هبة مجدى، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.
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