شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 20.. مى عز الدين تخبر المدرسة بخطبتها من أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الحلقة الـ20 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، انتهاء الاحتفال بخطوبة بيسة" – مى عز الدنن و"كاظم"، وتغادر "شويكا" – بوسى – الحارة وتترك ابنها مع "مرعى" حجاج عبد العظيم، و"بيسة" – مى عز الدين -، ويأخذ كاظم بيسة من الكوافير ويجدها لا ترتدى فستانًا وعندما يقدم لها خاتمين سلوتير تعترض بيسة وتريد ذهبًا ويصطحبهما مرعى إلى محل الجواهرجى بالتاكسى.



تصطحب بيسة كاظم الى استوديو التصوير لالتقاط صور الخطوبة وارتدت فستان أحمر، وبعد ذهاب بيسة إلى المدرسة تخبر كل المدرسين فى المدرسة بخطوبتها إلى كاظم وسط ذهول الجميع وتوزع عليهم الحلويات، كما يتم إزالة الحواجز التى تقسم المدرسة، وفى نهاية اليوم تعاتب بيسة كاظم أنه لم يحضر لها حلاوة المولد للاحتفال بالموالد النبوى.

Advertisements

أما "مأمون" - محمد أنور - فيتحسر على ضياع بيسة منه بعد موافقتها على الخطوبة من شخص آخر، ويخفى مرعى عنه من الذى خطب بيسة، ويقرر مأمون ترك العمل فى المدرسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.