شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 20.. مفاجأة جديدة.. استشهاد عمر الشناوى متفجرا بحزام ناسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة العشرين من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، كشفت الأحداث عن حديث مجمع بين هالة فاخر وحسام – عمر الشناوى وسليم الأنصارى مازحين، ولكن خلال الحديث قال حسام لهالة فاخر: أنا حلمت بسلمى بتقولى "هى دى الوصية اللى وصيتهالك على ماما"، فدب الحزن على الحديث جميعا، وقبل ذهاب حسام طلب أن يرى "مالك" نجل الأنصارى، كما لو أنه يلقى عليه النظرة الأخيرة.

وشهدت الحلقة خطة تأمين من اللواء جلال خطاب لاجتماع سيحضر خلاله شخصيات عامة وأجنبية، والهدف منه تنسيق عمل مشترك لجهود الإغاثة فى شمال سيناء، حيث أعلنت المذيعة شهيرة – هيدى كرم عن المؤتمر، وبدأت تلمح عن تأمين الحكومة للمؤتمر بسخرية.

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كما وزع سليم الأنصارى فريق السرى، لمتابعة خطوات أكرم صفوان ورجاله، وتتبع ما يدور حوله، وخلال المؤتمر الذى يؤمنه سليم الأنصارى ورجال الداخلية، دخل شاب يبدو أنه يحمل حزام ناسف، ولكن بذكاء حسام ظل يراقبه وواجهه، فحاول الإرهابى الهرب، ولكن حذر الإرهابى أنه سيفجر نفسه وسيقتله معه، وخلال المطاردة، فجر الإرهابى الحزام الناسف، ومات حسام – عمر الشناوى شهيدا، فى مفاجأة جديدة من صناع كلبش 3.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.