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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. ليلة صوفية للمولوية فى ختام أمسيات الأوبرا الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر برنامجها الرمضانى بأمسية لفرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى، تقام فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 27 مايو على المسرح المكشوف، تتضمن مزيجًا فنيًا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الأنشاد الدينى والابتهالات عاكساً حالة فريدة من التصوف.
يشار أن المولوية فن فلكلورى نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التى أسسها الشيخ جلال الدين الرومى، ودخلت إلى مصر مع الفتح العثمانى وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم، تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.
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