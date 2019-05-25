شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ينتهى من تصوير مسلسل "أبوجبل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم دياب من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" الذى يشارك فى بطولته مع النجم مصطفى شعبان ويعرض على قناة on e، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال دور سعد الذى يقدمه ضمن العمل.

ونشر دياب على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا تجمعه بفريق العمل وعلق قائلاً: "الحمد لله رب العالمين انتهيت اليوم من تصوير مشاهدى بمسلسل (أبو جبل).. شكرًا لكل فرد تعب لخروج هذا المشروع بهذا الشكل فى ظل الظروف الصعبة اللى يعملها الجميع.. شكرًا شركة سينرچى المنتج المحترم تامر مرسى، والأستاذ المحترم حسام شوقى المشرف العام، شكرًا المنتج الفنى المحترف الفنان شادى علام، شكرًا شكرًا شكرًا للأستاذ والمعلم أحمد صالح المخرج العبقرى المقاتل، شكرًا السيناريست المبدع محمد سيد بشير".



وتابع دياب: "شكرا لكل رجالة الإخراج الشاطرين جدًا أستاذ أحمد عمر، الأستاذ هادى على، الأستاذة شذى بخيت، الأستاذة نانيس، شكرًا الاستايلست الفنان سعيد رمزى، وشكراً شاهندة، شكرًا مدير التصوير العبقرى محمد عبد الرؤوف، ورجالته الشاطرين جدًا أستاذ هانى صفى، الأستاذ أمير، شكرًا أستاذ ديشا ملك الإضاءة، ورجالته، وأخيرًا وليس آخراً شكرًا النجم الكبير الأستاذ مصطفى شعبان.. ويا رب دايمًا ناجح ومتفوق شكرًا ليكم جميعًا، وأسف لو نسيت حد كلكم على راسى الحمد لله".

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مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.